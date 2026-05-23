Два района във Варна са без вода

Два района във Варна останаха на сухо в събота.

Поради авария без вода до 20:00 ч. ще бъдат абонатите, затворени в карето улица "Мир", улица "Студентска", булевард "Осми приморски полк" и булевард "Левски". Това е обявено в сайта на ВиК - Варна.

Около 19:00 ч. ще бъде пусната водата в част от к.к. "Чайка". По-рано днес беше съобщено, че аварията трябва да бъде отстранена до 16:00 ч.

