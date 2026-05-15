Два района във Варненско ще са без вода следобед
15.05.2026 / 13:34 0
Два района във Варненско ще бъдат без вода този следобед.
От сутринта до около 17 ч. на сухо ще са абонатите от село Константиново, съобщават от ВиК - Варна.
Отново до 17 ч. без вода ще бъдат и живеещите в част от местността Манастирски рид.
