Два самолета са се блъснали на летище в Ню Йорк

Снимка: Пиксабей

Два пътнически самолета се сблъскаха по време на рулиране на летище ''Ла Гуардия'' в Ню Йорк, съобщи New York Post.



Инцидентът е станал в събота вечер. Самолет на United Airlines, пристигащ от Флорида, се е приближавал към пистата за рулиране, когато по неизвестна причина е влязъл в контакт с друг самолет на United Airlines, закачайки опашката на самолета с крилото си.



Другият самолет е бил неподвижен по време на инцидента, чакайки теглене до пистата за полета си до Хюстън.



"Усетихме удара по време на рулиране, но не знаехме, че е другият самолет, докато капитанът не ни каза“, заяви пред изданието един от пътниците в самолета, пристигащ от Флорида.



На борда на двата самолета е имало близо 350 души. Самолетите са били теглени до пистите, а пътниците и екипажът са били свалени от двете страни. Експерти разследват степента на щетите по самолета с "отрязаната опашка“, допълва Фокус.



Както отбелязва изданието, инцидентът е станал на фона на значителни закъснения на летище Ла Гуардия. Те бяха причинени предимно от силни ветрове, с пориви до 70 км/ч (43 мили/ч), но биха могли да се дължат и на недостиг на персонал поради продължаващото спиране на работата на правителството на САЩ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!