Два самолета се сблъскаха в Далас

Два самолета са се сблъскали във въздуха по време на събитието „Wings Over Dallas“ в САЩ, предаде БГНЕС.

Видеоклип, публикуван в интернет, показва как малък самолет бързо се приближава към траекторията на полета на много по-голям самолет над изпълнителното летище в Далас.

Скоро малкият самолет се сблъсква напълно с бомбардировач B-17 „Летяща крепост“ от времето на Втората световна война и го разкъсва на части.

Свидетели твърдят, че отломки са разпръснати над магистрала 67 в Тексас. Според властите там е избухнал активен пожар, предаде „Дейли мейл“ и БГНЕС.

Според източници събитието е било част от авиошоуто на Възпоменателните военновъздушни сили за уикенда, посветен на Деня на ветераните.

Към момента се предполага, че няма оцелели от екипажа.

Възможно е да има пострадали от падналите отломки.

