Два случая на домашно насилие с побой и заплаха с убийство са регистрирани за ден в Монтанско

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Два случая на домашно насилие са регистрирани за ден в Монтанско, като в единия е отправена заплаха за убийство с разстрел, а в другия е нанесен побой, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Мъж на 45 години от квартал „Раковица“ в Берковица се е обадил вчера на телефон 112 и е съобщил, че 65-годишният му баща го е заплашил с убийство чрез огнестрелно оръжие. Полицаи са посетили дома на семейството и са разпитали свидетели, образувано е досъдебно производство по член 144 от Наказателния кодекс.

След получено обаждане от жена на 21 години от Лом полицаи са посетили дома, в който живее на семейни начала с местен мъж на 39 години. Установено е, че на жената е нанесен побой, а мъжът е доведен в Районното управление на МВР в Лом, където е направил пълни самопризнания и е задържан.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че през миналата година за престъпления, извършени в условията на домашно насилие в Монтанско, са образувани 56 досъдебни производства. В 30 от случаите става въпрос за нанесени телесни повреди, 15 са за закани, седем – за неизпълнение на заповеди за защита, а един случай е за повторно неизпълнение на заповед за защита. Има и един случай на насилствено лишаване от свобода.

От началото на 2026 година са регистрирани 29 престъпления, извършени в условията на домашно насилие, от които 19 телесни повреди, седем закани и три неизпълнения на мерки за защита.

Редактор "Екип на Петел",

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