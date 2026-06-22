Два тира се блъснаха на АМ "Струма" в района на Кочериново, има ранен

Снимка: ОДМВР-Варна, архив

Движението по автомагистрала „Струма“ в района на Кочериново е спряно заради катастрофа. При пътния възел край Бобошево движението се пренасочва по път Е79, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.

В района на тунела на магистралата при Кочериново товарен автомобил, пътуващ по автомагистрала „Струма“ в посока Благоевград, е застигнал друг товарен автомобил и се е ударил в него.

По първоначални данни при катастрофата е пострадал шофьорът на застигащия камион. Той е транспортиран за преглед в медицинско заведение. На мястото на инцидента работят полицейски екипи, каза Табачка.

Редактор "Екип на Петел",

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