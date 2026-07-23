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Два товарни и лек автомобил се удариха край Черниче

23.07.2026 / 18:56 0

Кадър бТВ, архив

Тежка катастрофа затвори главен път Е-79 в района на симитлийското село Черниче.

По първоначална информация са се ударили два товарни и един лек автомобил. Колата, която се е движила по главен път Е-79 в посока Благоевград, е навлязла в насрещната лента за движение и се е ударила в двата товарни автомобила, информира БГНЕС.

Пострадалите са мъж и жена от лекия автомобил. Движението на леките автомобили се пренасочва през Симитли, а товарните изчакват на място.

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