Два трамвая се блъснаха тази вечер в София

снимка: Булфото

Тежко пътно-транспортно произшествие стана преди около час под моста на ЦСКА, на булевард "Шипченски проход".

Според първоначалната информация трамвай №23 е връхлетял отзад трамвай ТМ20, като на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и спешната помощ, предава Bulgaria ON AIR.

Причините за инцидента все още се изясняват, като движението в района временно е затруднено.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!