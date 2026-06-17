Два трамвая се удариха в центъра на София

Булфото

Два трамвая са се ударили в района на кръстовището между булевардите "Александър Стамболийски" и "Константин Величков", съобщиха от столичната полиция, предаде БНР.

Те са се движили по линии 8 и 10, съобщиха от СДВР. Няма пострадали пътници.

В следствие на инцидента и двете превозни средства са излезли от релсите.

Заради това е затруднено движението в района.

Ватманът, на който му е прилошало е контактен. Прегледан е от медицински екип.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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