Два трамвая се удариха в центъра на София
Булфото
Два трамвая са се ударили в района на кръстовището между булевардите "Александър Стамболийски" и "Константин Величков", съобщиха от столичната полиция, предаде БНР.
Те са се движили по линии 8 и 10, съобщиха от СДВР. Няма пострадали пътници.
В следствие на инцидента и двете превозни средства са излезли от релсите.
Заради това е затруднено движението в района.
Ватманът, на който му е прилошало е контактен. Прегледан е от медицински екип.
Редактор "Екип на Петел",
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