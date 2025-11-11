Два труса разлюляха Гърция за по-малко от час

кадър: EMSC

Вторичен трус с магнитуд 3,7 по скалата по Рихтер е регистрирано днес в Южна Гърция. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Епицентърът на земетресението е бил на 66 км южно от град Пиреас, на 5 км североизточно от остров Хидра, и е било с дълбочина 5 км.



Трусът е регистриран в 10:29 часа местно време (съвпада с българското). Няма данни за пострадали и щети.

По-рано днес беше регистрирано още едно земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер в Гърция. Неговият епицентър е бил на 94 км северозападно от Патра, на 28 км западно от Карпениси, и е било на дълбочина 5 км.



По данни на EMSC трусът е регистриран в 9:45 часа местно време (съвпада с българското). и също няма данни за пострадали и щети.

