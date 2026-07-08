Два удара в населеното с българи село в Одеска област при нощна атака с дронове

Пиксабей, илюстративна

Два удара са регистрирани близо до бензиностанции в населеното преобладаващо с българи село Кирнички в Одеска област при нощната атака с дронове, съобщиха от Катлабугската община в Измаилски район на Фейсбук страницата си.

"За щастие, пострадали и жертви няма. Молим всички жители на общината да запазят спокойствие, да не се приближават до местата на ударите и да не възпрепятстват работата на спасителите и служителите на реда", се посочва в информацията на Катлабугската община, предаде БТА.

Село Кирнички е основано през 1814 година. Масово български преселници се заселват през 1828-30 г. от Източна България. По данни от последното преброяване в селото живеят около 2200 души, от които 90% са българи.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Редактор "Екип на Петел",

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