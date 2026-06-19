Два влака се сблъскаха край Лондон, има пострадали

Кадър Х

Британската транспортна полиция съобщи, че е реагирала на сигнал за сблъсък между два влака в района на град Бедфорд, разположен на около 90 км северно от Лондон.

На мястото са изпратени екипи на полицията и други аварийно-спасителни служби.

По информация на местни медии при инцидента има пострадали, но към момента не се съобщават подробности за броя им и състоянието им.

"Реагираме на съобщения за сблъсък между два влака в района на Бедфорд", заявиха от Британската транспортна полиция в публикация в платформата "X".

Обстоятелствата около инцидента се изясняват, предаде АФП, цитирана от novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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