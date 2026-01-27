Булфото

Два влака се удариха в Старозагорско, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Стара Загора.

По данни на полицията, в 5.20 ч. вчера в РУ-Гълъбово е получен сигнал от 35-годишен мъж за настъпил удар между два влака, превозващи товари. Влаковите композиции били създадени от локомотив и вагони “гондола”, като едната била управлявана от 53-годишен машинист, а другата от 50-годишен машинист. Причинени са материални щети, но инцидентът е бил без пострадали.

Двамата мъже са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. В РУ-Гълъбово е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

