Двама алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

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Двама германски алпинисти са загинали при два отделни инцидента в австрийските Алпи, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

В западната провинция Форарлберг германски турист е паднал от височина около 100 метра по маршрута „Виа ферата“ (в превод от италиански - „железен път“, бел. ред.) близо до германската граница, след като е загубил равновесие, докато разкопчавал предпазното си оборудване, съобщи австрийската полиция. Преди това мъжът се е оплакал от изтощение и е казал, че е подценил изкачването, предаде БТА.

При друг инцидент в австрийските Алпи, който е станал в долината Йоцтал в провинция Тирол, 63-годишен германец е паднал от височина около 200 метра, докато е слизал от връх Вилдшпице, съобщи полицията. Той е бил част от алпинистка група с водач и е загинал в резултат на получените при падането наранявания.

Телата на загиналите вчера алпинисти са били извадени с помощта на полицейски хеликоптер.

Редактор "Екип на Петел",

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