Двама братя задържани с голямо количество наркотици и бойни пистолети със заглушител

снимка: МВР

Столични полицаи иззеха голямо количество наркотици и бойни пистолети със заличени номера и заглушител, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

На 10 септември, в хода на спецоперация на служители от секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Охранителна полиция“ към Пето РУ, в района на квартал Манастирски ливади е спрян лек автомобил с 40-годишен водач. При проверката полицаите намерили и иззели вакуумиран плик, съдържащ зелена суха листна маса.

Процесуално-следствените действия продължили на адреса на мъжа в София, където били намерени още 3 полиетиленови плика, съдържащи бяло вещество на прах и на бучки, работеща електронна везна, множество неизползвани вакуумирани пликове, вакуум машина, два бойни пистолета със заличени серийни номера, 4 пълнителя, 115 боеприпаса с различни калибри, заглушител за пистолет и тефтер със записки, доказващи престъпна дейност на мъжа. Мъжът, криминално проявен за кражби, грабежи, притежание и разпространение на наркотични вещества, бил задържан за срок до 24 часа.

Малко по-късно същия ден полицейските екипи на Пето РУ задържали и неговия брат – 38-годишен мъж с криминални регистрации за кражби, грабежи и хулиганство. По време на извършени процесуални действия в обитавано от него жилище били иззети пластмасови кутии и пликове със зелена суха листна маса, с бяло прахообразно вещество и с вещество на бучки, семена, работеща електронна везна и боен пистолет със заличени серийни номера с пълнител и боеприпаси.

Действията по операцията на полицейските служители от столичното Пето РУ продължили съвместно с ОДМВР-Перник на адрес в с. Долна Диканя, обитаван от двамата братя. Там екипите установили закрито помещение и обособена нива за отглеждане на растения.

Извършени са претърсване и изземване на осветителни и отоплителни тела за отглеждане на растения, два полиетиленови чувала, съдържащи зелена суха листна маса, работеща електронна везна, множество пластмасови съдове, съдържащи торове и препарати, стимулиращи растежа на растенията, растение от вид „канабис“, оставени за сушене 152 растения от вид „канабис“ с височина от 120 да 240 см, саксии и 3 растения от вид „канабис“ с височина от 2.50 м до 2.90 м и др.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354А и чл. 339 от НК. Разпитани са множество свидетели. От направената експертна справка е установено, че иззетите наркотични вещества са кокаин с тегло 351 грама, 1.380 килограма марихуана и над 16 килограма тревиста маса от растенията.

Събраните материали са докладвани на Софийска градска прокуратура и двамата братя са привлечени в качеството на обвиняеми и са с мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Подробности за случая бяха съобщени на брифинг в СДВР от зам. началника на Пето РУ комисар Стефан Тотев.

