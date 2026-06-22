Двама чужденци починаха в Слънчев бряг

Снимка: Petel.bg

Двама чужденци починаха в курорта Слънчев бряг този следобед.

Тялото на 51-годишен украинец е откарано в съдебна медицина на аутопсия, след като беше намерено в заведение в курорта.

Минути по-късно в хотел в Слънчев бряг 65-годишен румънски турист се е удавил в басейна на хотела, предава Нова телевизия.

Тепърва ще се установява каква е точната причина за смъртта и имало ли е употреба на алкохол и наркотични вещества.

През деня, за по-малко от час, също така са станали три по-леки катастрофи и една по-тежка - лек автомобил се обърнал по таван на входа на града.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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