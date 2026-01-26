Двама дрогирани и трима солидно пияни са хванати да шофират във Варна и региона

Булфото

Двама дрогирани и трима солидно пияни са заловени да шофират през почивните дни във Варна и региона, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Преди дни, служителите на областната дирекция спрели за проверка двама мъже, водачи на леки автомобили – на 26-годишна възраст. При последвалата инспекция с техническо средство дръг тест се оказало, че те са под въздействие на наркотични вещества - метамфетамин и амфетамин.

Инспекцията показала също, че едната кола е без годишен технически преглед и без валидна гражданска отговорност. Нарушителите са задържани за срок до 24 часа, а по случаите са образувани досъдебни производства.

Със съдържание на алкохол над 1,2 промила в издишания въздух са задържани 42 и 47-годишни варненци, както и 59-годишен жител на Дългопол. Те били проверени през почивните дни, от служители на Трето РУ и РУ Провадия. След установените с дрегер нарушения, мъжете са арестувани за срок до 24 часа и срещу тях са образувани досъдебни производства.

