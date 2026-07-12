Двама души бяха убити при стрелба в Торонто

Снимка Пиксабей

Двама души бяха убити днес, а петима ранени, при стрелба в Торонто, Канада. Това съобщи градската полиция в профила си в X, цитирана от Франс прес.

"Има активен стрелец, петима души са открити с огнестрелни рани, а двама са обявени за убити на място. Моля, незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията", посочи градската полиция, информира БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!