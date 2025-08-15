Двама души изчезнаха в морето край Слънчев бряг

Снимка: Petel.bg

Двама души са изчезнали в морето край курортния комплекс Слънчев бряг, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал в късния следобед вчера, в района на един от хотелите.

Първо в морето е влязло по последни данни 14-годишно момче, след него и 30-годишен негов роднина, предава БТА.

До момента и двамата не са открити.

От полицията посочиха, че на този етап бурното вълнение не позволява организирането на издирвателни действия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!