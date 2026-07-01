Двама души починаха от задушаване след победата на Мексико

Снимка Пиксабей

Двама души са починали от задушаване по време на празненствата след победата на Мексико на 1/16-финалите с 2:0 над Еквадор.

След опити за реанимация 44-годишен мъж и 19-годишно момиче издъхнали на място.

Преди 2 дни във фен зона в Сан Хосе, Калифорния, един човек загина и един бе тежко ранен след стрелба, пише novini.bg.

При откриването на турнира германски гражданин получи сърдечен удар и почина в един от входните коридори на стадиона ,,Ацтека".

Следващият мач на Мексико в турнира е осминафинал с победителя измежду Англия и Демократична Република Конго. Мачът ще бъде изигран на 6 юли от 3:00 часа сутринта българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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