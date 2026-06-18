Двама души са убити в украинската Днепропетровска област при над 20 руски атаки

Снимка Пиксабей

Руските въоръжени сили извършиха досега днес над 20 нападения в три района на украинската Днепропетровска област, като убиха двама и раниха 17 души, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в приложението "Телеграм" на началника на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

При атаките са били използвани артилерия, дронове и ракети.

"Руските удари по град Днепър отнеха живота на един човек. Ранени бяха 12 души, девет от които са настанени в болница", написа Ганжа, съобщи БТА.

Град Никопол и още три населени места в Никополски район - Червоногригоривка, Покровске и Марганец, също бяха подложени на атаки. Щети са нанесени на превозни средства и на амбураторно отделение, посочва Укринформ. Ударите там са взели една жертва, а петима са ранени. Жена на 56 години и мъж на 53 г. са приети в болница.

Поразени са бензиностанция и кафене в Зеленодолск, в района на Кривой Рог.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!