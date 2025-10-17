Двама души са загинали, а 12 са ранени при 13 катастрофи за денонощие

Снимка: Пиксабей

Двама души са загинали, а 12 са ранени при 13 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщава МВР на сайта си.

В София са регистрирани 20 леки пътнотранспортни произшествия и една тежка. При тях е ранен един човек, няма загинал, посочва БТА.

От началото на месеца са станали 253 катастрофи, с 15 жертви и 318 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5387 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 341 души, а пострадалите са 6729.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!