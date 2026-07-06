Двама души са загинали, а 24-ма са ранени при 17 тежки ПТП-та за денонощие

Булфото

Двама души са загинали, а 24-ма са ранени при 17 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани три тежки и 18 леки ПТП, един човек е загинал, а двама са ранени.

От началото на месеца загиналите при катастрофи са четирима, а ранените – 125-ма. От началото на годината при пътни инциденти живота си са загубили 223-ма души, а пострадалите са 3885.

При сравнение с реалните данни за загиналите (196) през същия период на 2025 г. се отчитат 27 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!