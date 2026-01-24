Двама души са загинали след силната буря в Гърция

кадър: Бтв

Мощна буря взе живота на двама души и доведе до сериозни разрушения.

Най-тежко засегната е област Атика, където проливните дъждове предизвикаха наводнения, прекъсвания на движението и щети по инфраструктурата.

И днес последиците от бурята са видими в много части на столицата и крайбрежните райони на Атика. Само за няколко часа падна огромно количество дъжд, което на места достигна около 170 литра на квадратен метър. Улици, които се намират на пътя между планината Имитос и брега на морето в южните квартали се превърнаха в реки, носещи камъни, дървета и кофи за боклук, автомобили бяха отнесени от водата, а други бяха буквално заринати в кал и камъни. Пожарната служба реагира на над 600 сигнала за помощ, свързани с наводнени домове, закъсали хора и паднали дървета, предава Бтв.

Циклонът отне живота на двама души. В района на Ано Глифада в Атика 56-годишна жена загина, опитвайки се да пресече път пред дома си, след като беше повлечена от придошлите води и се заклещи под автомобил.

В Астрос, Пелопонес 53-годишен служител на гръцката брегова охрана загуби живота си, след като силно вълнение го повлече в морето по време на опит да обезопаси лодки в пристанището.Сериозно засегнати от бурята бяха и острови от архипелага Киклади в Егейско море, където проливните дъждове превърнаха също причиниха щети по инфраструктурата след силна градушка и интензивни валежи.



Експерти посочват, че интензивността на валежите в комбинация с натоварената и на места остаряла инфраструктура е довела до тежките последици.

