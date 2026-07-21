Двама души загинаха при катастрофи през последното денонощие
Снимка Булфото
Двама души са загинали, а 17 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от пресцентъра на МВР на сайта си. Тежките пътни произшествия са 16.
В София са регистрирани 32 леки и три тежки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са четирима души, пише БТА.
От началото на месеца при 451 катастрофи са загинали 31 души и са ранени 566. От началото на годината 246 са жертвите на пътя, 4328 са ранените при общо 3484 пътни произшествия.
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