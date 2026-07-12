Двама души загинаха при катастрофи в страната през последните 24 часа

Снимка Булфото

Двама души са загинали, а 33 са ранени при 26 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си. Един е пострадал при 12 леки и едно тежко произшествие в София.

От началото на месеца са загинали 16 души, а 309 са ранени при 250 катастрофи, съобщи БТА.

От началото на годината при 3282 пътни инцидента 233 души са загубили живота си, а 4071 са ранени.

При сравнение с данни за 208 загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 25 повече загинали участници в движението за 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

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