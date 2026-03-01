Двама души загинаха при пожари в страната за денонощие

Снимка: Булфото, архив

Двама души са загинали при пожари в страната за изминалото денонощие. Това съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". За времето от 00:00 до 24:00 ч. на 28 февруари звената за ПБЗН са реагирали на 106 сигнала за произшествия.

В 3,15 ч. вчера в Оперативния център при СДПБЗН е получено съобщение за възникнал пожар в апартамент в столичния квартал „Надежда“ 1. Огънят е потушен с 1 пожарен автомобил, извикана е и линейка. При пожара е загинала 52-годишна жена.

Малко по-късно: в 12:56 ч. в Оперативния център при РДПБЗН – Смолян е получено съобщение за пожар в къща в смолянското село Широка лъка. На място са били 3 пожарни автомобила. Отново има загинал - мъж на 83 години.

Ликвидирани са общо 76 пожара за денонощието.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, сред които: 10 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 4 в транспортни средства, 3 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 53 пожара, сред които: 8 в сухи треви, горска постеля и храсти, 29 в отпадъци, 12 в готварски уреди и комини.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 5 при катастрофи в транспортни средства, 1 при промишлени аварии(в газопреносната мрежа), 1 битови или промишлени инциденти, 17 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР, оказване съдействие на граждани, оказване съдействие на други структури и ведомства).

Лъжливите повиквания са 6.

