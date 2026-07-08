Двама души загинаха след ракетна атака по Одеса

Кадър Ютуб, архив

"Двама души загинаха и двама са ранени в резултат на ракетна атака по Одеса тази вечер. Поднасям съболезнования на близките", съобщи началникът на Одеската градската военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

Нанесени са щети на инфраструктурата, съобщи БТА.

Въздушната тревога продължава. Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

По информация на местните канали в Телеграм по Одеса са били изстреляни две ракети "Искандер".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Редактор "Екип на Петел",

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