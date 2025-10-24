Двама души загубиха живота си в катастрофи за последните 24 часа

снимка Булфото

Двама души са загинали, а 12 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 13.

В София са регистрирани 32 леки катастрофи без загинали и пострадали.

От началото на месеца са станали 355 катастрофи с 32 загинали и 438 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5491, загиналите са 361, а ранените 6849, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!