Двама мъже и жена обраха телевизор, шевни машини и акордеон от къща във Варненско

Двама 28-годишни познайници на МВР, заедно с три години по-млада от тях жена, са задържани за обир от къща в ареста на РУ Аксаково, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицият в петък е подаден сигнал за извършена кражба от къща в село Водица. Чрез взломяване на прозорец са отмъкнати телевизор, две шевни машини и акордеон.

Бързите действия на полицаите обаче довели до установяване и задържане на извършителите. Вещите обект на престъплението са намерени и приложени към образуваното досъдебно производство

