Двама мъже и жена са задържани за крупни жилищни кражби във варненски села

Вчера, полицаи на РУ Аксаково са установили и задържали двама мъже, известни на МВР, на по 28 години и 25-годишна жена. Установено е, че тримата в сговор, са извършили две крупни кражби от частни домове, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията преди десетина дни, в районното бил подаден сигнал за посегателство в село Изворско, на вещи и ценности на стойност, около 6 770 евро.

Преди два дни пък е получена жалбата за другата домова кражба, този път от село Водица. От там били отнети телевизор, тонколони, миш- пулт, китарен процесор, няколко китари, електрическо пияно, перфоратор, циркуляр и още няколко технически инструмента.

Бързите оперативно-издирвателни действия на служителите на реда, довели до залавяне на посегателите. Тримата са задържани за срок до 24 часа и по случаите са образувани досъдебни производства.

