Двама мъже отвлякоха 16-годишен ученик от Вършец

Пиксабей

Двама мъже от монтанското село Студено буче отвлякоха 16-годишно момче от Вършец в събота, съобщиха от МВР, предаде Телеграф.

Сигнал за изчезналия тийнейджър е подал баща му на тел. 112. След съобщението служители на районното управление в Монтана предприели оперативно-издирвателни действия.

Криминалистите установили, че в нощта на 10 срещу 11 юли младежът е бил на гости на свой приятел в Студено буче. Оттам той е бил отведен с автомобил от 46-годишен местен жител, придружен от друг мъж от селото.

В неделя момчето е успяло да избяга от похитителите.

По-късно през деня с него е осъществен телефонен контакт, при който детето заявило, че се намира в село на територията на област Търговище. Служители от районното управление в Попово са открили непълнолетния в добро състояние.

Работата по случая продължава под надзора на окръжната прокуратура в Монтана.

Редактор "Екип на Петел",

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