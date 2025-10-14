Двама мъже са с опасност за живота след пожара в Дома за възрастни хора във Варна

Пиксабей

Двама мъже са с опасност за живота след пожара в къща на Дом за възрастни хора във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града.

На 13 октомври в 00:40 ч. в Пето РУ е подаден сигнал от 28 годишен жител на областния град за възникнал пожар във вила тип „бунгало“, находящ се в местност „Св. Никола“.

На адреса е установено, че се помещава дом за лица в нетрудоспособна възраст,

стопанисван от 46-годишна варненка, в качеството й на юридическо лице.

Веднага след получаване на сигнала, пристигналият на място полицейски екип на Пето РУ е предприел незабавни действия по спасяване на двамата настанени в бунгалото мъже -

единият на 66 години от Пазарджик, а другият на 65 години от село Гецово.

Вследствие на бързите спасителни действия на полицаите, пострадалите изведени от бунгалото и отведени в болнично заведение. Настанени са в отделение по реанимация с около 35 процента изгаряния, с опасност за живота.

Изгоряла е цялата вътрешност на вилата, както и част от покрива. Извършен е оглед в присъствието на пожарен експерт, улики за престъпление не са установени, причините за пожара са в процес на изясняване.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна.

Непосредствено след възникване на инцидента са уведомени компетентните институции в лицето на НАП, АКСУ и Икономическа полиция за извършване на проверка по отношение дейността на предоставяните социални услуги.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!