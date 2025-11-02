Двама мъже са в болница след катастрофа в Сливен

Снимка: Булфото

Двама мъже са ранени при катастрофа в Сливен, съобщи за БТА говорителят на областната полиция Първолета Мандинска.

Сигналът за произшествието е постъпил в полицията малко след 16 ч. Пострадалите са откарани в болница.

По първоначални данни автомобилът, в който са пътували мъжете, е катастрофирал на бул. "Ичеренско шосе".

Причините са произшествието се изясняват.

