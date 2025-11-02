реклама

Двама мъже са в болница след катастрофа в Сливен

02.11.2025 / 19:20 0

Снимка: Булфото

Двама мъже са ранени при катастрофа в Сливен, съобщи за БТА говорителят на областната полиция Първолета Мандинска.

Сигналът за произшествието е постъпил в полицията малко след 16 ч. Пострадалите са откарани в болница.

По първоначални данни автомобилът, в който са пътували мъжете, е катастрофирал на бул. "Ичеренско шосе".

Причините са произшествието се изясняват.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама