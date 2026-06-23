Двама мъже стреляха с пистолет по паркирани коли във Варна

Снимка Булфото

В събота е получен сигнал, по който служители на Първо РУ са се отзовали своевременно и са установили двама мъже – на 25 и 38 години.

Същите са извършвали непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като от тераса на жилище са възпроизвеждали изстрели с въздушен пистолет по паркирани моторни превозни средства. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от НК, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!