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Двама мигранти се удавиха край Турция, над 80 са спасени

29.12.2021 / 14:22 2

Снимка Pixabay

Най-малко двама души са се удавили, след като лодката им потънала в Егейско море край турския окръг Измир.

Общо 24 души са успели да достигнат до брега при местния град Урла, където са били спасени от властите, съобщи ДПА, цитирайки турската брегова охрана, предаде БТА.

Отделно, край съседния окръг Мугла, в понеделник са били спасени общо 60 мигранти, представяйки снимки на хора, включително малки деца, спасени от гумени лодки. Засега не е известно от каква националност са мигрантите.

Бреговата охрана на Турция обвини гръцките власти, че са изтласкали обратно в Турция част от мигрантите.

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Коментари
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Серж (преди 38 минути)
Рейтинг: 10173 | Одобрение: 273
И аз, като уйчо!!!
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уйчо (преди 52 минути)
Рейтинг: 47631 | Одобрение: -7164
Що не се удавиха 80, пък двама да спасят, щеше да е добра новина, на това кво да му се радваш...

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