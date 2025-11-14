Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"
14.11.2025 / 18:50 0
снимка: МВР, архив
Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина", научи NOVA от свои източници.
В момента на място тече акция на ГДБОП, предаде Нова телевизия.
Очаквайте подробности!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!