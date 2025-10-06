Двама младежи издърпаха GSM от ръцете на собственика му на улица във варненския квартал "Чайка"

Пекселс

Двама мъже, криминално проявени от Варна, на по 16 и 21-годишна възраст, са установени и задържани в хода на предприети незабавни полицейски действия, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна. Причината за задържането на младежите е получен преди дни сигнал за грабеж на мобилен телефон от ръцете на собственика му.

По данни на полицията инцидентът се е случил в кв. „Чайка“, а криминалистите издирили и приложили инкриминираната вещ към образуваното досъдебно производство.

Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.

Друг GSM, за който също имало подаден сигнал, че бил откраднат от стол на плажната ивица, бил намерен от полицаите на Първо РУ. Няколко дни са били нужни на служителите на реда, за да влязат в дирите на крадеца, който е 28-годишен варненец, известен на МВР и да го задържат за срок до денонощие.

По случая е образувано досъдебно производство.

