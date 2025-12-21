Двама младежи потрошиха офиса на партия във Варна

Снимка Булфото

Вандалсик акт е извършен в морската столица.

Ето и официалното съобщение от полицията:

Вчера - 20 декември, в 4.09 часа, сутринта е получен сигнал за шум от счупване на прозорци на офис на бул. Цар Освободител 34, на политическа партия. Отзовалите се светкавично на адреса полицаи от Второ РУ, са установили две взломени стъкла.

Извършен е цялостен оглед на мястото, от който било видно, че няма кражба, а са осъществени вандалски действия. Бързите оперативно- издирвателни мероприятия на униформените, довели до установяване и задържане на двамата извършители - на възраст 18 и 21 години.

Срещу младежите, които към момента нямат криминални регистрации, е образувано досъдебно производство. Извършителите са задържани за срок до 24 часа.

