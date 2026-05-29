Двама моряци са ранени при нападение с дрон на турски товарен кораб в Черно море

Пиксабей

Двама турски моряци са ранени при нападение с дрон на турски товарен кораб в Черно море снощи, предаде Анадолската агенция. Анкара призова всички страни да избягват действия, които могат да доведат до неконтролирана ескалация, предаде БТА.

Товарен кораб, собственост на турска компания, превозващ насипен товар от украинското пристанище в Одеса към Турция, беше ударен от дрон в Черно море вчера вечерта, като двама турски моряци са леко ранени, съобщи турското външно министерство днес.

В изявление министерството каза, че корабът, плаващ под флага на Вануату, е бил атакуван през нощта на 28 май, докато е пътувал от Одеса към Турция. Състоянието на ранените турски граждани се следи внимателно от служители на Генералното консулство на Турция в Одеса, се казва още в изявлението.

Министерството съобщи, че Анкара продължава да изразява своите притеснения пред всички заинтересовани страни относно рисковете и заплахите, които произтичат от последното засилване на военните действия в Черно море, както и възможните негативни последици за Турция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!