Двама нападнаха, пребиха и ограбиха мъж на улицата във Варна

Двама варненци, на по 26 и 27 години, са заловени от екип на Трето РУ заради нападение и обир на улицата, съобщиха от ОДМВР-Варна.

От полицията посочват, че след бързи действия на униформените, мъжете са установени като извършители на грабеж на 150 лева, случил се в края на миналата седмица.

По данни към момента, извършителите са нападнали пострадалия и чрез физическа сила и нанасяне на побой са му взели посочената сума.

Грабителите са задържани за срок до 24 часа, а за случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство.

