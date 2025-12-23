Двама нападнаха и ограбиха румънец на централна улица във Варна

снимка: МВР

Двама мъже, известни на полицията, на по 25 и 33 години са задържани в Първо РУ във Варна за срок до 24 часа.

Причината за задържането на мъжете е, че преди два дни са извършили грабеж на раница от румънски гражданин, в която е имало лични документи, пари, банкови карти и мобилен телефон, съобщават от пресцентъра на ОДМВР.

Инцидентът е станал на централна варненска улица около 20.20 часа, където мъжете са нападнали собственика на чантата и с удар са му отнели вещта. Образуваното досъдебно производство е докладвано на прокуратурата.

