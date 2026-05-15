Двама нови депутати положиха клетва в парламента

Снимка: Булфото

Двама нови народни представители от "Прогресивна България" положиха клетва в началото на пленарното заседание на Народното събрание. Това са Мирослав Недялков Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Петрова Гюрюшева-Николова от район Търговище, предава БТА. Те са обявени за депутати с решения на Централната избирателна комисия.

Парламентът прекрати вчера пълномощията на депутатите от "Прогресивна България" Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки.

Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков - областен управител на област Варна. Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!