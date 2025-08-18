Двама от Черно море поканени в националния

Снимка: Фейсбук, Национален фен клуб Черно море Варна

Голмайсторите на Черно море до момента в efbet Лига получиха заслужена повиквателна за младежкия национален отбор на България до 21 години. Това са Николай Златев и Георги Лазаров. Двамата ще вземат участие за младите „лъвове“ в двата мача от Европейските квалификации на УЕФА срещу Гибралтар (5 септември) и Азербайджан (9 септември), пише chernomorepfc.bg.

Николай Златев отбеляза 4 гола от началото на кампанията в елита ни и е едноличен лидер сред голмайсторите в А група. Георги Лазаров пък има три попадения, с които се нарежда сред петте играчи в шампионата със същия брой голове.

Двамата ще се присъединят към националния тим на 31 август (неделя).

