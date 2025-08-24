Двама от Спартак станаха трети с България на Европейско по водна топка
Снимка Фейсбук, КПС Спартак Варна
Двама талантливи състезатели на КПС Спартак спечелиха бронзови медали с България на Европейското първенство по водна топка за юноши до 18 години в Дивизия 1 в Португалия. Това са Георги Венов, който стана голмайстор на тима, и Максим Илиев.
Ето какво написаха на страницата на КПС Спартак Варна във Фейсбук:
Играчът на КПС Спартак Варна Георги Венов показа класа и се превърна в голмайстора на българския национален отбор – с общо 33 гола:
7 срещу домакина Португалия (в мача за третото място, донесъл бронзовите медали)
3 срещу Белгия
5 срещу Литва
7 срещу Дания
5 срещу Швейцария
6 срещу Ирландия
Своите попадения добави и другият представител на Спартак Варна – Максим Илиев, с 2 гола.
Когато Спартак Варна е във водата, съперниците броят голове, а България брои медали.
