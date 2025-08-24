Двама от Спартак станаха трети с България на Европейско по водна топка

Снимка Фейсбук, КПС Спартак Варна

Двама талантливи състезатели на КПС Спартак спечелиха бронзови медали с България на Европейското първенство по водна топка за юноши до 18 години в Дивизия 1 в Португалия. Това са Георги Венов, който стана голмайстор на тима, и Максим Илиев.

Ето какво написаха на страницата на КПС Спартак Варна във Фейсбук:

Играчът на КПС Спартак Варна Георги Венов показа класа и се превърна в голмайстора на българския национален отбор – с общо 33 гола:

7 срещу домакина Португалия (в мача за третото място, донесъл бронзовите медали)

3 срещу Белгия

5 срещу Литва

7 срещу Дания

5 срещу Швейцария

6 срещу Ирландия

Своите попадения добави и другият представител на Спартак Варна – Максим Илиев, с 2 гола.

Когато Спартак Варна е във водата, съперниците броят голове, а България брои медали.

