Двама от играчите на "Спартак" с повиквателни за националния отбор до 21 години

Снимки: ФК Спартак

Двама от футболистите на "Спартак" получиха повиквателни за Младежкия национален отбор до 21 години, съобщават от клуба във фейсбук страницата си. Това са Дамян Йорданов и Мартин Георгиев.

Те са сред избраниците за тренировъчния лагер и приятелската среща между България и Северна Македония, която ще се проведе на 30 май.

Лагерът ще се състои в периода 26-30 май в София.

"Пожелаваме успех на Дамян и Мартин с националната фланелка и вярваме, че ще представят достойно както България, така и Спартак Варна!", допълват още от клуба.

