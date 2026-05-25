Двама от играчите на "Спартак" с повиквателни за националния отбор до 21 години
Снимки: ФК Спартак
Двама от футболистите на "Спартак" получиха повиквателни за Младежкия национален отбор до 21 години, съобщават от клуба във фейсбук страницата си. Това са Дамян Йорданов и Мартин Георгиев.
Те са сред избраниците за тренировъчния лагер и приятелската среща между България и Северна Македония, която ще се проведе на 30 май.
Лагерът ще се състои в периода 26-30 май в София.
"Пожелаваме успех на Дамян и Мартин с националната фланелка и вярваме, че ще представят достойно както България, така и Спартак Варна!", допълват още от клуба.
