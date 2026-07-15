Двама от обвиняемите по делото "Хасърджиев" остават в ареста

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Направихме искане за изменение на мерките за неотклонение на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис (на снимката), съдът остави исканията без уважение, каза пред БТА след заседанието на съда Стойко Славов - адвокатът на Симеон Дряновски. Той допълни, че решението ще бъде обжалвано.

При закрити врата днес бяха разпитани свидетели по делото срещу обвинените за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов, бившия легионер Симеон Дряновски и гръцкия гражданин Анастасиос Михайлидис.

Адвокат Славов съобщи, че делото ще продължи на 23 септември тази година, тогава ще продължи разпитът на свидетели, уточни той.

Днешното заседание продължи около 11 часа с няколко почивки.

Според обвинението обвиняемите са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София.

Софийският градски съд остави на 28 октомври м.г за постоянно в ареста д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие.

Делото срещу Станимир Хасърджиев и Анастасиос Михайлидис по същество започна на 4 май тази година.

Редактор "Екип на Петел",

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