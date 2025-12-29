Двама от треньорите на Джошуа са загиналите в катастрофата в Нигерия
кадър: Bulgaria ON AIR
Множество световни медии разпространиха информацията, че двете жертви от днешния трагичен инцидент в Нигерия, при който Антъни Джошуа по чудо е останал невредим, са част от неговия треньорски екип.
Един от загиналите е Сина Гами - кондиционен и силов треньор на бившия двукратен световен шампион в тежка категория, както и негов дългогодишен близък приятел още от детството.
Втората жертва е мъж на име Латиф, който е изпълнявал ролята на личен треньор на Ей Джей и също е бил сред най-близките му приятели.
Двамата са пристигнали в Нигерия в неделя, а при тежкия сблъсък с ТИР са загинали на място.
Антъни Джошуа е в стабилно състояние и няма опасност за живота му.
36-годишният шампион по бокс е бил в SUV Lexus, когато джипът е блъснал в спрял камион малко след 11 часа днес на магистралата "Лагос-Ибадан" в Макун, предава bgonair.bg.
Кадри, публикувани по-рано онлайн, показват бившия световен шампион в тежка категория без риза и замаян, докато седи в разбитото превозно средство сред счупено стъкло.
Джошуа е седял зад шофьора, заедно с друг пътник, когато е станала катастрофата.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!