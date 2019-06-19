Двама отвлякоха жена от поповско село, заради неуредени финансови отношения

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Вчера, около 12.50 ч. мъж от село Ковачевец, община Попово, позвънил на тел. 112 и потърсил помощ в полицията. Това съобщиха от ОДМВР-Тъговище, предаде новини.бг.

Той обяснил, че минути по-рано непознати качили насила съпругата му в кола и я откарали в неизвестна посока. Веднага стартирали оперативно-издирвателните действия, в рамките на които били установени извършителите – 37-годишен от село Горско Абланово и 39-годишен русенец.

В хода на разследването станало ясно, че принудителните действия били заради неуредени финансови отношения.

Двамата мъже са задържани до 24 часа в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 143, ал. 1 от НК и работата по него продължава под наблюдението на прокуратурата.

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