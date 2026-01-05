Двама пияни и петима дрогирани спипани зад волана от началото на годината във Варна и Аксаково

Снимка: МВР

От началото на новата година служители на Трето и Четвърто РУ във Варна, както и от РУ в Аксаково са получили сигнали за извършени ПТП-та с материални щети от шофьори под влиянието на алкохол и наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

В първия случай още на 1 януари двама шофьори на по 25 и 37 години са били установени с 1,38 и 2,16 промила след инспекция с тест за алкохол. По случаите са образувани досъдебни производства и са предадени на прокуратурата.

През почивните дни пък след извършване на полицейски проверки от служителите на варненското Четвърто РУ и РУ Аксаково са установени други петима мъже на възраст 19, 28, 29, 33 и 35 години, които са шофирали след употреба на наркотични вещества. Извършителите обаче отказали кръвна проба и са задържани за срок до 24 часа, като срещу тях са образувани бързи производства.

